25 aprile: Scarlino ricorda le vittime del nazifascismo. Il programma delle cerimonie

SCARLINO – «Per celebrare la ricorrenza del 25 aprile l’amministrazione, insieme alle forze democratiche, organizza una cerimonia» a farlo sapere una nota del Comune.

Il programma:

– ore 9: Deposizione corona in Piazza Garibaldi e in via Roma a Scarlino;

– ore 9,15: Deposizione mazzo di fiori alla lapide in località Palazzone in memoria di Gabriello Dani;

– ore 9,30: Deposizione corona al monumento ai caduti di Scarlino Scalo;

– ore 9,45: Deposizione corona a Casetta Citerni in memoria di Erminio Lelli;

– ore 10: Deposizione corona in località Potassa al cippo del partigiano Flavio Agresti;

– ore 10,15: una delegazione composta da amministratori e rappresentanti delle associazioni presenti proseguirà per Grosseto.