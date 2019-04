25 aprile, in città si festeggia la Liberazione: ecco il programma delle celebrazioni

GROSSETO – In città si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con le celebrazioni del 25 Aprile, in occasione del 74esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Le cerimonie, promosse da Comune, Provincia e Anpi, inizieranno alle 08.30 con la funzione religiosa e deposizione della corona al cimitero di Sterpeto in commemorazione dei caduti.

Alle 9.30 la deposizione della corona d’alloro è prevista al monumento ai deportati nei campi di sterminio che si trova nella alla Cittadella degli studi. Alle 10, poi, è prevista la partenza del corteo da viale Alfieri. Alle 10.30 e alle 10.50 è in programma la deposizione di altre due corone d’alloro, rispettivamente al parco della rimembranza sul monumento ai caduti e al palazzo della Provincia sul monumento ai caduti partigiani.

Le commemorazioni si concluderanno alle 11 in piazza Dante Alighieri, nel centro storico di Grosseto, con la cerimonia di chiusura.