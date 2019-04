Ironman: Biondi, Rosini e Caprini domano il maltempo e le salite di Costa Navarino

GROSSETO – Buon esordio nella media distanza dell’Ironman per gli alfieri del Triathlon Grosseto Michelangelo Biondi, Irio Caprini e Dario Rosini sul percorso di Costa Navarino, in Grecia.

Il trio maremmano (nella foto di Elia Caprini) ha infatti chiuso i 1,9 chilometri a nuoto, novanta in bicicletta e ventuno a corsa della prima edizione ellenica dell’evento nonostante le condizioni meteo avverse e il tracciato non semplice del percorso. Pioggia e onde alte quasi due metri nella frazione del nuoto, con la temperatura dell’acqua di neanche diciassette gradi, hanno costretto circa trecento atleti al ritiro e condizionato i rilievi cronometrici degli altri ancora in gara. Salite fino a 450 metri di altezza per il tratto in bicicletta, sperato da vento freddo. Caldo umido nel tratto a corsa, dove la sabbia si è alternata allo sterrato.

Da applausi il 106esimo piazzamento in assoluto di Michelangelo Biondi, oltre che ventesimo nella categoria M30-34 in 4:54.12. Per Dario Rosini un buon 307esimo posto e quarantottesimo della categoria M45-49 in 5:31.28, mentre Irio Caprini ha chiuso 503esimo e 17esimo negli M50-54 in 5:58.48.

Ritmi forsennati per Biondi nelle prime due discipline, prestazioni più sofferte per Rosini e Caprini, che hanno sofferto spalla a spalla la prova in acqua e anche nella frazione in bicicletta hanno effettuato il cambio separati da pochi secondi. Tempi più ravvicinati nell’ultima frazione co Rosini e Biondi che quasi si sono sfidati per un’ora e trentotto minuti, ma inferiore alle due ore anche il tempo di uno straordinario Caprini, reduce da un infortunio rispetto ai colleghi grossetani.

Bilancio positivo quindi per i biancorossi, che adesso pensano alla prossima prova, in terra romagnola, al 2° Challenge di Riccione del 4 e 5 maggio dove sono iscritti una ventina di grossetani.