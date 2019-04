Il Gavorrano torna al lavoro: domenica l’ultimo match casalingo

GAVORRANO – Il Gavorrano riprende martedì 23 aprile la preparazione in vista della gara di domenica prossima contro il Viareggio, ultimo impegno di campionato davanti al pubblico amico del Malservisi-Matteini. Negli ultimi 180 minuti di stagione (domenica 5 maggio i ragazzi di Marco Cacitti andranno a far visita al Ghivizzano) cercheranno di migliorare gli straordinari numeri messi insieme nel girone di ritorno. Con il pareggio di giovedì 18 aprile contro lo Scandicci (è appena la terza volta che il segno X nel 2019) i rossoblù sono saliti a quota sessanta punti, 36 dei quali messi insieme nelle ultime diciassette sfide, quattordici delle quali concluse con un risultato positivo.

Curiosamente il Gavorrano ha già superato il numero di punti fatti nella seconda parte della stagione 2016-2017, archiviata con la storica promozione in serie C. L’undici guidato da Vitaliano Bonuccelli chiuse con 34 punti, dopo averne messi insieme 36 nell’andata. E’ la sesta volta in dieci anni che l’Us Gavorrano arriva ad un bottino di 60 punti e matematicamente Conti e i suoi compagni potrebbero ottenere il secondo miglior punteggio (superando i 65 punti del 2008-2009) di questo straordinario ciclo della società maremmana.

Prosegue anche la bella stagione di Andrea Jukic. L’attaccante romano, arrivato dall’Imolese a dicembre, ha segnato, dagli undici metri, l’ottavo gol nelle ultime sei partite, arrivando a dodici centri nei 1499 minuti giocati in 22 partite (uno ogni 125 minuti). Il portiere Daniel Salvalaggio (ha lasciato il posto ad Aglietti alla 16ª contro il San Donato) e il difensore centrale Leonardo Bruni (fermato per un turno dopo l’ingiusta espulsione contro il Tuttocuoio) sono gli stakanovisti del gruppo con 35 presenze. Dietro a loro c’è Alberto Gomes (secondo miglior marcatore con 11 reti) con 32 gettoni di presenza.

Il Gavorrano, quinto in classifica, domenica prossima cercherà di vendicare domenica la rocambolesca sconfitta dell’andata a Viareggio, in un match deciso dal rigore di Chicchiarelli al 46′ del primo tempo. Da quel 16 dicembre 2018 i rossoblù hanno cambiato marcia, conquistando cinque vittorie (Cannara, S.Gimignano, Bastia, Massese e San Donato) e un pareggio (Montevarchi) nelle ultime sette trasferte, perdendo solo a Prato.