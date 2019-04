Il Conte Max celebra il cinghiale. Ecco “Colpi” la parodia sulle note di Mahmood

GROSSETO – “Era meglio andavo a tordi” conclude Max Venturacci dopo un’improbabile caccia al cinghiale. Il nuovo video del Conte Max è una parodia sulle note della canzone “Soldi” di Mahamood, il cantante vincitore del festival di Sanremo. Il titolo è Colpi.

La caccia al cinghiale non va proprio bene per i due improvvisati cacciatori, e per una volta è proprio l’animale simbolo della Maremma ad avere la meglio e a prendere a “colpi” i due cacciatori da strapazzo.