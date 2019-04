Fuga di gas in città: i Vigili del fuoco cercano la rottura

FOLLONICA – I Vigili del fuoco stanno cercando l’origine della fuga di gas che in molti hanno segnalato su viale Italia a Follonica. Si tratterebbe di gas metano, che sta uscendo per una probabile rottura di un raccordo pubblico sulla strada.

La squadra dei Vigili del Fuoco sta rilevando la perdita, per mettere in sicurezza l’area in attesa della ditta incaricata della manutenzione per eliminare la perdita.