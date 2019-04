Emozioni nel ricordo di Alessio: il Saurorispescia vince il secondo memorial

FOLLONICA – Grande successo per la seconda edizione del torneo “Calciando con Alessio”, organizzato dal Gavorrano Real Follonica per ricordare un giovanissimo tesserato, Alessio Galgani, scomparso nel dicembre 2016.

Sul campo del “Nicoletti” di via Sanzio a Follonica si sono sfidate sei squadre della categoria Allievi 2002-2003 che hanno dato vita a incontri davvero divertenti. Al termine della lunga giornata il successo è andato ai grossetani del Saurorispescia (che hanno donato il trofeo vinto al babbo di Alessio, Simone Galgani), che nella finalissima ha battuto l’Argentario. Terzo posto per il Gavorrano Rosso, allenato da Walter Trentini, quarto l’Atletico Piombino, quinto il Gavorrano Blu, guidato da Luca Grossi e sesta l’Academy Audace Portoferraio.

Durante il torneo ci sono stati momenti di emozione, come la consegna della targa da parte del Gavorrano Real Follonica a Simone e a Francesca, i genitori di Alessio, e l’esposizione di uno striscione preparato dagli ex compagni di squadra. Ottima l’organizzazione, coordinata da Andrea Nicolella, responsabile della società per i campionati e i tornei.