Coppa Passalacqua, ci siamo: al via la 45esima edizione del torneo più atteso

GROSSETO -Mercoledì 24 aprile prende il volo la 45esima coppa Bruno Passalacqua. Appuntamento atteso, ricercato, ambito, amato. Davanti 31 serate da trascorrere sul sintetico dell’omonimo campo di via Australia, immersi nelle atmosfere che solo questo torneo regala agli appassionati del pallone e ai giovani protagonisti in pantaloncini. L’apertura – al canonico orario delle 21.15 – è affidata ad Albinia – Scarlino inseriti nel girone A. Il giorno dopo (giovedì 25) è dedicato a San Vincenzo – Braccagni (A).

Quindi sosta fino a lunedì 29 con Gavorrano – Orbetello (apertura girone B) e il giorno successivo sfida Massavalpiana – Marina (B), incontro che chiude il mese di aprile. Tutte le gare saranno dirette da arbitri e assistenti Figc, sono ammesse 5 sostituzioni, nelle distinte possono essere inclusi fino a 20 nominativi, la numerazione delle maglie è libera dal numero 1 al 99, nella fase eliminatoria dopo la seconda ammonizione scatta la squalifica. Per le squadre che si qualificano ai quarti e alle semifinali, le ammonizioni residue saranno azzerate. Il detentore del trofeo è il Grosseto, che non partecipa a questa edizione.

Confermati i 10 riconoscimenti speciali dedicati al miglior portiere (premio Marco Maffei), miglior giocatore (Renzo Trovò), cannoniere (Marco Severi), coppa Disciplina (Gabriele Lozzi), gol più bello (Massimiliano Gambassi), giocatore più combattivo (Arturo Provvisionato), miglior arbitro (Gabriele Carlotti), allenatori finalisti (Roberto Caselli – Angelo Agnelli), calciatore più corretto e collaborativo (Aia), Una vita per lo sport (assessorato allo sport).

Ufficializzate – come è consuetudine da anni – le radiocronache in diretta sulla web radio di Grosseto Sport affidate alla voce di Roberto Balestracci con la novità di un ampio prepartita in diretta Facebook curato da Alessio Andreoni. Calcio d’inizio del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – la manifestazione gode del patrocinio del Comune – con la presenza dell’assessore allo sport Fabrizio Rossi.