Benini sul piano operativo di Scarlino: «Cancellare ogni equivoco sempre nell’interesse dei cittadini»

FOLLONICA – Anche Andrea Benini, sindaco di Follonica, inteviene – sulla questione del Piano operativo di Scarlino

“Continuiamo e continueremo a tutelare gli interessi delle nostre comunità, dei follonichesi e del territorio – spiega Benini- come abbiamo fatto fino ad oggi. Lo faremo ancora una volta muovendoci in questa direzione, senza cercare clamore ma soltanto nell’interesse pubblico e dei cittadini. Abbiamo parlato con il sindaco di Scarlino che si è detto disponibile a rivalutare questo passaggio per cancellare ogni possibile equivoco.

“Se l’inceneritore è chiuso è grazie al lavoro preciso e puntuale che abbiamo portato avanti fino ad oggi, con costanza e determinazione – aggiunge – anche insieme al Comune di Scarlino e al sindaco Stella, e che continueremo a fare per il bene del territorio”.