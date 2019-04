A GrParlamento si parla del nuovo ospedale di Grosseto

GROSSETO – Una puntata speciale di Politica d’annata a GrParlamento. Nella trasmissione condotta da Cristina Gimignani si parlerà della costruzione dell’ospedale Misericordia e della nuova ala.

«Quando nel 1974, venne inaugurato l’ospedale Misericordia, progettato da Mario Luzzetti, venne definito la struttura ospedaliera contemporanea più bella d’Italia – ricorda Gimignani -. Il suo plastico rimase in mostra al ministero dei lavori pubblici per mesi e all’ingresso venne collocata l’opera ‘ il dolore umano ‘ , dell’artista pisano Giuliano Vangi, ritenuta un capolavoro di grande pregio».

«All’inaugurazione della nuova ala, con l’ampio scalone a forma di DNA e le nuove sale operatorie, dopo più di mezzo secolo, viene ribadito il primato del nosocomio grossetano. In questa puntata di ‘Politica d’annata’, ho dunque deciso di rendere omaggio alla città dove sono nata, con le interviste del direttore generale Antonio D’Urso, a Ugo Limbruno, componente esecutivo del Gise, il gruppo emodinamisti italiani, responsabile cardiologia all’ospedale Misericordia e Paolo Bianchi, responsabile chirurgia all’area vasta sud est e direttore della scuola di robotica, eccellenza Toscana e internazionale».

«L’area vasta Toscana sud est, insieme alla Sardegna , è la più estesa d’Italia e presenta molte similitudini anche dal punto di vista morfologico. Per la prima volta, la sanità entra dunque in una trasmissione politica per raccontarsi e raccontare, uscendo dai canoni tradizionali dell’emergenza, o delle trasmissioni a tema, scoprendo nuovi volani di comunicazione. Tre speciali, per tre puntate, per le regioni più virtuose: Toscana, Veneto e Lombardia. In questa puntata, che andrà in onda martedì alle 21 su GrParlamento, nella prima parte del programma scorreranno fatti di cronaca politica, dal caso Poggiolini, fino agli ultimi scandali in Umbria. A seguire, spezzoni di film e le interviste con i medici e il direttore, che ringrazio per aver collaborato alla realizzazione del programma, insieme alla dottoressa Marzia Sandroni, responsabile della comunicazione area vasta su est» conclude Gimignani.