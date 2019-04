Pasqua d’oro in Maremma: vinti 100mila euro al Superenalotto. Ecco dove

FOLLONICA – Il regalo di Pasqua arriva anche in Maremma. C’è una ricevitoria in provincia di Grosseto, tra quelle nel territorio italiano in cui è stato vinto il premio da 100.000 euro con codice “Promo Pasqua” al Superenalotto.

Si tratta della Tabaccheria Senzuno a Follonica, in via della Repubblica.

La vincita a Follonica è arrivata attraverso Quick Pick Multistella, una giocata in cui ciascuna combinazione di gioco Superenalotto è associata ad un numero SuperStar.