MONTE ARGENTARIO – Due coniugi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in via del Sole a Porto Santo Stefano.

L’auto per cause in corso di accertamento è sbandata finendo su un fianco. Le due persone, marito e moglie, sono rimaste incastrate a causa dell’urto.

di 4 Galleria fotografica incidente stradale monte argentario 21 aprile 2019







La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto ha lavorato per più di trenta minuti per estrarli dall’abitacolo. Sul posto personale medico del 118 e l’elisoccorso Pegaso, che ha trasportato i feriti in ospedale.