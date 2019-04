Aperti per feste: i supermercati aperti in città per Pasquetta

GROSSETO – Qualcuno fa solo mezza giornata, mentre i più grandi stanno aperti tutto il giorno. «La scelta – raccontano da un supermercato – viene fatta per andare incontro alle esigenze dei nostri clienti. Si viene da un giorno di chiusura, quello di Pasqua, e in tanti, prima di partire per la consueta gita fuori porta, per il pic-nic o per la scampagnata magari vengono a comprare i panini o affettati e formaggi per farcirli». Quasi tutti i supermercati della città di Grosseto, comunque, domani saranno aperti.

Resterà aperta tutta il giorno, sino alle 21, la Coop del centro commerciale Maremà. Aperto anche il Simply di via Scansanese, con orario 8-21, mentre gli altri più piccoli faranno mezza giornata. Aperta anche la Conad dell’Aurelia Antica, che farà orario 8-21, così come gli altri punti vendita dello stesso gruppo con orario 8-20.30. L’Emi resterà aperto invece solo la mattina, dalle 8 alle 14. Stessa scelta anche per il Todys che farà orario 8-13, mentre la Pam del Sabotino, come quella di via De Barberi, resteranno aperte dalle 8.30 alle 20.30. Aperto anche il Lidl di via Stati Uniti (8.30-20.30) mentre resterà chiuso quello della stazione.