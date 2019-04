Pronto intervento, l’allarme: «Ritardi nei soccorsi, manca ancora la geomappatura delle campagne»

MAGLIANO IN TOSCANA – «I mezzi di soccorso continuano ad incontrare difficoltà a raggiungere celermente il luogo della chiamata per mancanza di indicazioni precise nelle zone rurali del nostro territorio» a lanciare l’allarme è il capogruppo di opposizione in consiglio comunale, Giancarlo Tei.

«Eppure in campagna elettorale – spiega Tei – la maggioranza assicurò che avrebbe risolto il problema, dotando le varie associazioni che operano nel settore del soccorso sanitario e non solo, di un sistema di geomappatura di tutte le abitazioni rurali. Ma c’è di più, ad una nostra interrogazione al riguardo, presentata nel 2018, il sindaco ci rispose che tutto si sarebbe risolto entro dicembre. Sono trascorsi molti mesi e la problematica non è stata risolta e proprio in questi giorni si è verificato un nuovo episodio con un mezzo di soccorso che non riusciva a raggiungere l’abitazione da cui era partita la chiamata».

«Chi abita in campagna – conclude il capogruppo – deve avere le stesse opportunità di chi vive in paese, soprattutto quando si parla di salute. Questo disagio si va ad aggiungere a quello causato dalle inadeguate condizioni di molte strade rurali, anche consortili, che avrebbero necessità di importanti interventi di manutenzione con un aiuto ben più consistente da parte del comune».