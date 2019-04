Ossa umane spuntano dalla terra: «Scena macabra e irrispettosa»

MONTEMASSI – «Mi sono imbattuto nella macabra e irrispettosa scena di ossa umane in bella vista su tombe e su un mucchio di terra vicino ad esse. Non è stato davvero un bello spettacolo quello che ho trovato al cimitero di Montemassi, dove sono sepolti i miei cari» lo afferma Mario Gambassi candidato sindaco della lista “Cambiare in comune” a Roccastrada. «Ho provveduto a segnalare ai carabinieri del luogo la situazione,e hanno eseguito un sopralluogo».

«Ritengo che questa sia una situazione indecorosa per un paese civile. Di fronte a certe immagini irrispettose nei confronti dei defunti e delle loro famiglie non si può rimanere indifferenti, basti pensare che è ceduto il tetto di alcuni forni; siamo arrivati ad un livello di assenza di decoro e manutenzione e la responsabilità è di chi amministra questo comune. Si ricorda che il consigliere comunale Simonetta Baccetti, già in passato, è intervenuta in un’altra situazione simile al cimitero di Sassofortino, dove sono state ritrovate ossa umane e altro in bella vista per il cimitero, il comune di Roccastrada non è nuovo a queste situazioni. Che dire poco rispetto per i morti e servizi inefficienti».