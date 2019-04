GROSSETO – Un pedone è stato investito solo pochi minuti fa in via Alfieri a Grosseto. L’uomo, 76 anni, stava attraversando la strada nella parte iniziale della via, nei pressi di piazza La Marmora, tra le caserme dei Carabinieri e quella della Polizia municipale, quando è stato investito.

Il ferito è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Siena. La Polizia municipale sta effettuando i rilievi e stabilirà la dinamica dell’incidente.