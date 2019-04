Incidente stradale: ferita una donna e due bambine di 11 e 2 anni

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sono coinvolte anche due bambine nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Castiglionese. Nell’incidente, di cui ancora non si conosce la dinamica, sono rimaste ferite due bambine di 11 e 2 anni e una donna di 72 anni. Sull’incidente è intervenuta la Croce rossa di Castiglione della Pescaia. Le tre sono state trasferite all’ospedale Misericordia per accertamenti, ma nessuna sarebbe in gravi condizioni.