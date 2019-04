Gli auguri di Pasqua del vescovo ai fedeli: il suo messaggio di pace

GROSSETO – Il vescovo della Diocesi di Grosseto Rodolfo Cetoloni scrive ai fedeli. Ecco la sua lettera pasquale.

“La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” (Gv 20, 19-21)

Pace!

E’ la prima parola di Gesù Risorto ai discepoli, sconvolti dalla sua morte e chiusi nella paura.

Quante volte questi sentimenti affiorano nella nostra vita…per un dolore, una ingiustizia, un tradimento o una delusione, che mettono tutto in crisi e iniettano la paura che tutto sia finito, che tutto sia solo male.

La Pasqua e la nostra fede ci sussurrano: No! Non è così!

Vi sono sentieri stretti, passaggi tra le spine che ci graffiano a sangue…ma la Vita di Gesù ci aiuta a percorrerli, ad andare oltre.

La vita stessa in certi momenti ferisce, dilania, prostra…ma la Vita che Crocifisso Risorto ha conquistato, la dona anche a noi e ci sorprende, ci meraviglia con qualcosa che pare impossibile e che è racchiuso tutto in quella parola: Pace! Pace a voi!

Per questo: Pace a voi!

E’ il mio desiderio per questa Pasqua! La mia preghiera e il mio augurio! Per ognuno, per le nostre famiglie, per le nostre chiese. Lo è anche per tutta la nostra realtà sociale in questo tempo così irritato, ferito, talvolta stanco e impaurito.

Gesù si fermò in mezzo a loro e disse: Pace!

Gesù è in mezzo a noi! Rimane con noi! Gli apparteniamo e con la sua morte e resurrezione ha riconquistato noi e ogni cosa.

Che la Pasqua ravvivi questa fede piena, capace di penetrare dappertutto e di farci vivere la Vita con Lui.

Viviamo e portiamo questa sua Pace!

Buona Pasqua 2019!

+Rodolfo, vescovo