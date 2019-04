Caselli e Biagetti vincono il torneo degli autisti dei bus

GROSSETO – Luca Caselli e Marco Biagetti hanno vinto il torneo pasquale di calcio balilla organizzato dal circolo Rama e rivolto agli autisti degli autobus maremmani.

Nella sede di Tiemme in via Topazio si sono confrontate 13 coppie giunte da tutta la Maremma: Cicerchia-Ghini erano i favoriti, ma a sorpresa non sono riusciti a qualificarsi per la fase decisiva.

In finale Caselli e Biagetti hanno avuto la meglio su Fusco e Di Lucia, buon terzo posto della coppia Comandi-Scarpelli vittoriosi su Casangeli-Allegro.

“Un ringraziamento speciale – fanno sapere gli autisti di Tiemme va agli amici del circolo di Montepescali per il biliardino che ci ha permesso di giocare”. Oltre al torneo i colleghi hanno fatto festa insieme celebrando l’arrivo della Pasqua.