Bambini in campo: in 400 al primo Mundialito dell’Invicta

GROSSETO – L’Invicta Grosseto Calcio Giovani, il 25 aprile, organizza il primo Mundialito, riservato ai bambini nati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

La manifestazione nasce con l’idea di far giocare e divertire tutti i bambini che parteciperanno, e per questo la società del presidente Brogelli ha provveduto ad acquistare, premi personali uguali per tutti.

La mattina, dalle 9,30 scenderanno in campo, i 2009 e i 2010.

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15, sarà la volta dei bambini nati negli anni 2011, 2012 e 2013-2014. In campo Invicta Grosseto, Saurorispescia, Nuova Grosseto, Salivoli, Albinia, Argentario, Giovani Calciatori, Marina Calcio, Orbetello, Gavorrano, Virtus Maremma e Roselle che hanno prodotto 36 squadre, per un totale di circa 400 bambini.

In programma anche il 1° torneo Dino Seccarecci, già presidente della Società di via Calabria, che si giocherà con i ragazzi del 2006 dal 21 maggio al 9 giugno al campo del Sacro Cuore e il 1° torneo Raffaello Vannelli per i bambini del 2008 che si disputerà dal 1° al 9 giugno.