Amministrative2019 A Seggiano nuovo candidato per la lista della Lega: ecco chi è

“Grande soddisfazione per il rifacimento della strada provinciale 107 che collega la Pescina con la Montagna” così Gilberto Alviani, candidato sindaco a Seggiano per la Lega, che annuncia anche una nuova candidatura tra le fila della sua lista.

“Negli ultimi anni dobbiamo registrare che le strade vicinali risultano migliori delle strade principali, speriamo che l’attenzione che la provincia, con il presidente Vivarelli, sta mostrando per Seggiano continui in futuro. Troveremo soprattutto con i nostri consiglieri Grisanti e Angelini una stretta collaborazione, per portare in provincia le nostre istanze. La strada verso la montagna è il primo passo di questa collaborazione, un’opera importantissima che non era più prorogabile. La viabilità è uno dei temi più sentiti dalla nostra lista. Come è possibile un rilancio del turismo senza la possibilità di raggiungere in sicurezza i nostri territori?” Commenta Alviani.

“Un particolare ringraziamento – sottolinea il candidato del Carroccio – va fatto poi all’attuale conigliere comunale di opposizione Alessio Santella che da anni ha portato avanti questa battaglia. Sono state le sue costanti segnalazioni a farci capire l’importanza e la gravità della situazione. Adesso la nostra attenzione passerà verso il tentativo di controllare la velocità delle auto in entrata e in uscita dalla Pescina».

“Cogliamo quest’occasione per annunciare l’entrata nella lista della Lega – conclude Alviani – che si presenterà alle comunali di Seggiano del prossimo 26 maggio, del consigliere Santella, il quale ha deciso di affiancare, come indipendente, il progetto della nostra squadra”.