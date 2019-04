Amati presenta la lista: con lei parlamentari di Forza Italia e Fratelli d’Italia

ARCIDOSSO – Tre commercianti, un insegnante, un assistente sociale, un carabiniere in pensione… sono solo alcuni dei membri della lista di Guendalina Amati candidata ad Arcidosso con la lista elettorale “Rinasci Arcidosso! – con Guendalina Amati”.

La presentazione è avvenuta questa mattina all’interno della sala consiliare del comune di Arcidosso, dove la candidata a sindaco per il centro-destra è stata salutata dagli onorevoli Elisabetta Ripani e Riccardo Zucconi, rispettivamente di Forza Italia e Fratelli D’Italia, dal senatore Roberto Berardi (Forza Italia) e dal coordinatore provinciale di Fratelli D’Italia Fabrizio Rossi.

Amati ha indicato la linea strategica della sua campagna elettorale e gli spunti più importanti del suo programma. “Non c’è più tempo. Arcidosso è ostaggio di una crisi demografica e di identità senza precedenti. Tocca a noi adoperarci per segnare una significativa inversione di tendenza e gettare le basi per un futuro fatto di rinnovata speranza, e non più di precarietà e incertezza”. Infine ha presentato i candidati:

Achille Bargagli, commerciante, memoria storica di Arcidosso, creatore di mostre e libri che rappresentano il paese che fu (Arcidosso, 27 maggio 1935)

Alberto Contri, ex presidente della proloco (Arcidosso, 15/11/1965)

Gabriele Garosi, imprenditore agricolo e allevatore (Castel Del Piano, 30/11/1975)

Monica Lanzini, assistente sociale, impegnata nell’ associazionistico (Castel Del Piano, 29/01/1985)

Alessia Lorenzini, referente della frazione di Montelaterone (Castel Del Piano, 25/6/1979)

Alice Lorenzini, giovane infermiera e madre (Siena, 11/05/1983)

Antonio Perrone, carabiniere in pensione dopo quarant’anni di servizio (Gaeta, 18/10/1961)

Mario Marengo, avvocato (Mola di Bari, 24/04/1969)

Fabio Riello, geriatra, dirigente medico di medicina interna dell’Amiata senese (Grosseto, 08/03/1965)

Fulvio Rosi, professore, istruttore di nuoto e sci, fondatore insieme al padre e alla sorella di una delle più importanti associazioni sportive del territorio (Roma, 27/11/1966)

Moira Tonani, commerciante (Arcidosso, 30/05/1966)

Giovanbattista Paganucci, commerciante (Arcidosso, 19/10/1953)