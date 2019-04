Alessandra Biondi si candida al secondo mandato «Mantenuto il nome della lista e alcuni consiglieri»

CIVITELLA PAGANICO – Alessandra Biondi, dopo aver ricoperto la carica di primo cittadino nei cinque anni appena trascorsi, ufficializza la propria candidatura per il secondo mandato alla guida del comune di Civitella Paganico. «“Progetto Comune” è il nome della lista civica che rappresenterò alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio – spiega Alessandra Biondi –. Abbiamo voluto mantenere il nome e il progetto che cinque anni fa ha permesso a me e al mio gruppo di intraprendere l’attività governativa. Ritengo che, ora come allora, alla base dell’operare amministrativo debba esservi un progetto il più possibile condiviso, frutto dell’incontro e della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le tante realtà che rendono vivo il nostro territorio: le associazioni, le attività produttive, i piccoli imprenditori, le nuove generazioni. Anche questa volta la lista sarà sostenuta da un energico comitato elettorale: un gruppo di giovani che sarà al nostro fianco nell’organizzazione dell’ormai imminente campagna elettorale».

La lista guidata da Alessandra Biondi vedrà il ricandidarsi di alcuni tra i consiglieri uscenti, ma sarà in parte rinnovata. La presentazione ufficiale dei candidati, nonché l’occasione per un confronto aperto sul programma amministrativo per il prossimo quinquennio e per un aperitivo inaugurale della campagna elettorale, è fissata per lunedì 29 aprile dalle ore 18:30 presso la “Casina” di Paganico.