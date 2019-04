Vince sempre il Senzuno: Maestrini stende la Torbiera, a Follonica anche la Coppa Big

TORBIERA: Lottatori, Monni, Porcarelli, Cardarelli, Francavilla, Korchi, Pratesi, Murri, Gentili, Avagliano, De Dominics. A disposizione: Tarquini, Papini, Lupinetti, Rossi, Trillocco, Donati, Contini, Amaddii. All. F. Murri.

SENZUNO: Montanari, Badalamenti, Baldi, Ballantini, Dini, Falco, Grasso, Maestrini, Simonelli, Telesio, Zurlo. A disposizione: Barraco, Berardi, Bernardini, Bracalari, Caruso, Martelli, Mezzedimi, Pagana, Premolli. All. Pagliarini.

ARBITRO: Betti (assistenti Turetta e Locantore).

RETE: Maestrini.

NOTE: espulsi Lottatori e (dalla panchina) Korchi e il dirigente M. Murri.

GROSSETO – Basta un gol di Mirko Maestrini, in avvio di ripresa, per far volare a Follonica l’ennesimo titolo del Senzuno. La squadra guidata da Daniele Pagliarini batte la Torbiera 1-0 in un match vibrante e intenso, diventato molto nervoso nella ripresa con tre espulsioni e undici minuti di recupero, e conquista la Coppa Big di calcio Uisp.

Ha vinto la squadra più abituata a vincere, che ha saputo tenere i nervi saldi, colpire in una delle rare occasioni di tutta la partita, e poi controllare il risultato in un finale di sofferenza, quando i capalbiesi hanno dato il tutto per tutto per arrivare al pareggio. Amarezza per la squadra di Fabio Murri, che soltanto nei minuti conclusivi – giocando con un uomo in meno e a mente libera – ha mostrato le sue qualità, sfiorando in un paio di circostanze il pareggio.

“Purtroppo in finale ci manca sempre qualcosa – ha detto il capitano e simbolo della Torbiera, Riccardo Cardarelli – forse sentiamo troppo queste partite, anche stavolta non l’abbiamo affrontata nel modo giusto”.

“Vincere è sempre difficile, merito a questo gruppo – ha aggiunto l’allenatore del Senzuno, Daniele Pagliarini – era una partita molto difficile, contro un avversario del quale conoscevamo il valore. Ora ci riproviamo in campionato, sapendo che ogni partita è difficilissima”.

La partita è stata disputata sul campo di via Adda, a Grosseto, davanti a una buona cornice di pubblico. Al termine le premiazioni con Sergio Perugini, presidente Uisp Grosseto, e Francesco Luzzetti, presidente della lega calcio.