Una vittoria e una sconfitta per i giovani del Follonica

FOLLONICA – Con la trasferta di Porto Santo Stefano si chiude il trofeo Aquilotti per il gruppo 2009-2010 del Follonica. Il risultato della gara era presso ché scontato dato che i padroni di casa presentavano un roster di soli 2008 all’ultimo anno di categoria. Tutti i parziali sono stati vinti facilmente dai padroni di casa tranne il terzo vinto per 12-10.

Una stagione di alti e bassi per il Follonica che ripresenterà lo stesso gruppo il prossimo anno nello stesso trofeo ma al di là delle maggiori e sperabili vittorie il vero cambio di passo deve avvenire sul piano dell’impegno, della costanza e presenza sia agli allenamenti che alle gare.

Vittoria netta e convincente dell’Under 13 di Mostardi per 72-35 che nell’anticipo della ottava di ritorno della seconda fase valida per l’accesso alle final six di Coppa Toscana disputato al Palagolfo mercoledì 17 aprile alle ore 18,45 contro l’Invictus Livorno che all’andata aveva battuto il Follonica per 71-45.

I ragazzi di Mostardi partono bene in attacco, ma in difesa concedono troppo spazio ai livornesi e questo permette loro di restare in scia chiudendo sotto di soli 4 punti il primo quarto sul 18-14 per il Follonica che avrebbe meritato uno scarto più ampio. Divario che si allarga nel secondo quarto grazie ad una maggiore pressione difensiva mentre in attacco solo una eccessiva precipitazione nelle conclusioni non consentiva di chiudere in anticipo la gara che a metà tempo vedeva gli azzurrini sopra per 34-20.

Il terzo quarto era il quarto perfetto. Il quarto parziale era di puro contenimento con un naturale rallentamento dell’intensità che non impediva comunque agli azzurri di aggiudicarsi anche l’ultimo parziale per 10-7 chiudendo così la gara a proprio favore per 72-35. Follonica: Cacialli, Dell’Anna, Caroppo, Mezzani, Pacini, Cenerini,Signorini ©, Anselmi, D’Alessandro, Albano, Battaglini, Bernardi. All. Mostardi.

Prossimo turno San Vincenzo-Follonica 27 aprile ore 19in una partita che se affrontata correttamente è di quelle in cui il Follonica parte favorito.

Classifica: Cecina 22, Pielle Livorno 20, Ies Pisa 16, Follonica e Invictus Livorno 14, Rosignano 10, Dream Basket Pisa 4, San Vincenzo e Arcidosso 2.