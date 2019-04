Sui pedali a Pasquetta: c’è la novità del trofeo Luzzetti

VETULONIA – La carovana organizzativa del Marathon Bike non si ferma nemmeno per Pasquetta. Infatti la società grossetana a braccetto come sempre con l’Avis organizzerà in località Bozzone di Vetulonia il primo trofeo “Gualtiero Luzzetti” gara amatoriale di ciclismo.

La manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Grosseto e Comune di Castiglione della Pescaia, sarà organizzata sotto l’egida Uisp, è inserita nel programma delle “Giornate Europee dello sport” di Castiglione della Pescaia, che si concluderanno il 23 giugno.

Tornando alla gara, i partecipanti si ritroveranno dalle 7,45 alle 8,45 al bar Bozzone di Buriano e in via verrà dato alle ore 9. Il tragitto prevede 60 chilometri con due giri delle stette dopodiché i ciclisti dovranno affrontare la salita della “Scala Santa” di Vetulonia versante di Buriano, con arrivo dopo un chilometro di salita.

Ritrovo e iscrizioni al bar Bozzone ubicato nell’omonima località.