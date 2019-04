Sei maremmano se dici: «Le voi tutte al tu’ libro!»

GROSSETO – Chi non ha tra le proprie amicizie o conoscenze almeno una persona che pretende di avere sempre ragione e che le cose gli vengano fatte solo e soltanto come vuole lui/lei? Eh…ci sono! E che si fa in quei casi?

C’è chi resiste e vinta non la dà e chi invece, pro bono pacis, spesso cede e accetta che l’altro/a si prenda la ragione o ottenga le cose nel modo che pretende. Nell’uno come nell’altro caso capita però di spazientirsi: “Oh, ma le voi tutte al tu’ libro!”, si sente dire in Maremma quando si prova per lo meno a fare un po’ di argine alla pretesa di chi pensa di avere in tasca sempre e comunque la soluzione migliore per tutto.

Sarà possibile che uno le imbiffi sempre tutte e solo lui?