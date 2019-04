Resta intrappolato in ascensore: intervengono i vigili del fuoco

GROSSETO – Intervento dei vigili del fuoco poco fa, intorno alle 8.30, in via Aurelia nord per liberare un uomo rimasto intrappolato in un ascensore.

L’intervento è avvenuto in un palazzo che si trova nelle vicinanze dell’incrocio con via Trieste, dove un uomo è rimasto bloccato in ascensore e, non riuscendo più a uscire, è stato costretto a chiamare il 115.