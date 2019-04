Psicofisica e codici di comportamento nell’ultimo convegno dell’Invicta Grosseto

GROSSETO – Un altro appuntamento extracalcistico organizzato dal Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani. Ieri pomeriggio presso il Teatro della Parrocchia del Sacro Cuore, la società grossetana ha organizzato, a cura della dottoressa Ilaria Zambrini, psicologa dello studio, un convegno con gli istruttori, i genitori e i bambini nati negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, dal titolo “Genitori e Tecnici uniti per la crescita Psicofisica del Bambino. Codice di comportamento del Genitore”.

La dottoressa ha stimolato i presenti a cercare di far comprendere ai propri figli, e anche a loro stessi, che lo sport e importante non per raggiungere la vittoria fine a se stessa, ma serve per far avere loro emozioni positive, cercare di aiutare i bambini a diventare autonomi, sicuri di sé stessi e soprattutto farli divertire senza stress e problemi.