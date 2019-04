Polizia Municipale, il sindaco annunica «A breve assunzione di 3 vigili urbani”

MANCIANO – In merito alle informazioni diffuse a mezzo stampa da parte del gruppo di minoranza sulla carenza di personale del corpo dei vigili urbani, il sindaco di Manciano, Mirco Morini intende replicare. “Dopo un incontro avvenuto nei giorni scorsi con il comandante dei vigili urbani Piero Rossi, alla presenza del consigliere delegato al Personale del Comune di Manciano Vanni Checcacci, comunico che a breve entrerà a far parte della pianta organica della Polizia municipale di Manciano un’unità operativa a tempo pieno a tempo indeterminato, un’ulteriore unità di vigile urbano a tempo determinato ed è prevista l’assunzione di un’altra unità di vigili urbani, da concretizzare quanto prima. Aggiungo che purtroppo abbiamo dovuto far fronte all’assenza improvvisa di un vigile su strada, fatto del tutto imprevedibile fino a una settimana fa.

Inoltre, dopo un ulteriore incontro avvenuto la scorsa settimana con il capitano dei carabinieri di zona e con il maresciallo di Manciano e Saturnia, è stata richiesta una sollecita collaborazione per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in prossimità delle Cascate del Gorello, nei periodi di maggior flusso turistico, in vista delle festività pasquali e dei ponti. Pertanto è assurdo, pretestuoso e non responsabile l’atteggiamento della minoranza che vuole far credere che l’amministrazione non si occupi delle questioni riguardanti il sito delle Cascate del Gorello ma visto appunto i vari incontri avuti con la Polizia municipale e con i Carabinieri, il nostro lavoro è orientato da sempre alla tutela e alla messa in sicurezza di questa area, fondamentale e strategica per lo sviluppo del nostro territorio. Tutto ciò fa dedurre l’immaturità del gruppo consiliare di minoranza, fortemente diviso nel suo interno su questioni di politica ambientale e strategica del territorio e sulla questione riguardante le Cascate del Gorello.

La minoranza sa benissimo che le problematiche connesse alle Cascate del Gorello sono presenti da decenni ma in passato nessuno se ne è mai occupato. Strumentalizza la questione, vuol far passare il messaggio in maniera distorta. Invece, noi lavoriamo per risolvere i problemi esistenti, con la regolamentazione degli accessi e la realizzazione di un parcheggio, il tutto per decongestionare l’area che rimarrà pubblica ma regolamentata. Rispediamo le critiche al mittente, ricordando che non prendiamo consigli da chi questa situazione l’ha creata”.