Pasqua, il vescovo in visita nelle parrocchie per incontrare i fedeli: tutto il programma

PITIGLIANO – Monsignor Giovanni Roncari vescovo della diocesi di Pitigliano, Sovana e Orbetello sabato 20 aprile, alle ore 9, in cattedrale a Pitigliano presiede l’ufficio delle letture per la vigilia della Pasqua.

Alle 22 sarà in Duomo a Orbetello per la veglia pasquale con la comunità della cittadina lagunare. Domenica di Pasqua, alle ore 6,15 parteciperà, poi, alla messa per la festività pasquale a Porto Santo Stefano.

Alle ore 11,30 sarà nella cattedrale di Pitigliano per il rito religioso pasquale. Dal 23 aprile al 2 di maggio effettuerà un pellegrinaggio in Terra Santa.