Le atlete della Polisportiva Barbanella Uno spopolano anche ai regionali Csen

PAGANICO – Fine settimana intenso per le atlete e i tecnici della Polisportiva Barbanella Uno che hanno affrontato con risultati da incorniciare la seconda prova del Campionato Regionale Csen di ginnastica artistica.

Il team grossetano si è presentato a questo appuntamento con circa 50 giovani atlete, in rappresentanza del settore agonistico e promozionale. Allenate da Claudia Salvadore, Serena Sabato, Azzurra Terminali e Sabrina Irudal, le ginnaste hanno affrontato le prove ai vari attrezzi con impegno e determinazione e alla fine i risultati sono stati molto soddisfacenti.

Per quanto riguarda il campionato individuale Ginevra Chechi e’ salita sul 1° gradino del podio nella categoria allieve B seguita dalla compagna di squadra Manuela Colletti, 2° classificata.

Nella categoria allieve A individuale 2° scalino del podio per Rachele Agresti, seguita da Greta Conti, 3° classificata e Alice Frosi, 4°posto a solo 0,10 di distacco dalla compagna.

Nella categoria Junior, 3° posto per Linda Zambernardi e 6° posto per Irene Franci mentre nella senior Isabella Formicola si e’ classificata al 1° posto. Nella serata di sabato si e’ tenuta la gara individuale dei livelli più alti del programma Csen cioè l’eccellenza e la specialità, gara complessa e lunga su ben 5 attrezzi: trave, corpo libero, volteggio, parallele e mini-trampolino.

Nella specialità categoria allieve A Mia Fontanelli Corbini si è classificata al 1° posto assoluto a pari merito con Roberta Mosci dell’Happy Time di Manciano. Nell’eccellenza categoria allieve 1° posto assoluto anche per Elena Carlettini.

Nella giornata di domenica si sono svolte le gare a squadra. Nel Power Gym hanno gareggiato le giovani promesse della polisportiva: nella categoria esordienti (6-7 anni) la squadra composta da Chiara Minelli, Ginevra Barzagli, Petra Parmesani, Luce Girelli e Greta Burgassi ha battuto tutele altre per un primo posto da applausi.

Nella categoria allieve (8-10 anni) la squadra composta da Cristina Scorsini, Giada Martellini, Lucrezia Giorgi, Sofia Burgassi, Linda Giannetti e Vittoria Francesconi si e’ classificata al 2° posto.

Nel cup a squadre categoria allieve B la squadra composta da Martina Velay, Irene Guidarini, Melania Santini e Laura Cavalletti è arrivata seconda. Stesso piazzamento anche per Chiara Iori, Matilde Cosimi, Irene Incampo, Caterina Barbaneri e Carlotta Picchi nella categoria junior A, seguite dalle compagne Nawal Ibaline, Alessandra Basta, Sara Socci, Emma Camarri e Benedetta Fanciulletti, 3° classificate.

Secondo posto anche per la squadra composta da Aurora Viti, Virgina Chini e Victoria Salutari nella categoria Junior B.