La pista polivalente è terminata ma non è ancora utilizzabile: manca la concessione

SCARLINO – Terminati i lavori della copertura della pista polivalente del Puntone, rimasta gravemente danneggiata e completamente scoperchiata dopo la violenta ondata di maltempo lo scorso ottobre. 40mila euro complessivi il costo dei lavori di ripristino stanziati dal Comune subito dopo il danno all’impianto sportivo ancora prima della fine dell’anno con l’assegnazione dei lavori in tempi rapidi.

L’amministrazione comunale aveva assicurato che l’impianto sarebbe tornato a disposizione della cittadinanza in primavera e la struttura è effettivamente terminata ma prima di poter essere usufruita dagli sportivi ci vorrà ancora un po’ di pazienza perché l’impianto attualmente non è in concessione a nessuna società sportiva. La gestione della struttura verrà quindi assegnata con un bando pubblico che dovrebbe uscire nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Scarlino.