Forza Italia Follonica: «Lavori sul lungomare a Pasqua: la programmazione di questa Amministrazione è da manuale»

FOLLONICA – «Sul lungomare, nella zona di Pratoranieri, sono attualmente in corso dei lavori da parte del gestore del servizio idrico: transenne, ruspe e buche sono in più punti del viale, proprio dove si concentrano solitamente i follonichesi e i turisti nei weekend primaverili. Non solo: siamo a Pasqua e, come sanno tutti in città, in questo periodo tante famiglie arrivano a Follonica per prenotare le loro vacanze». Così si legge nella nota di Forza Italia Follonica.

«Questa l’immagine che lasciamo di uno dei nostri quartieri turistici a chi arriva da fuori. È incredibile l’incapacità di questa Amministrazione di programmare i lavori pubblici: e non ci vengano a dire che d’inverno il maltempo non permette di aprire i cantieri, perché saprebbero tutti, compresi gli amministratori del centrosinistra, che si tratta di menzogne».

«A Follonica il clima permette benissimo di calendarizzare dei lavori durante l’inverno, ma soprattutto non è proprio comprensibile il motivo che spinge il Comune a dare i permessi alle aziende che devono intervenire su strade così importanti nel periodo pasquale. Siamo in campagna elettorale e allora nelle ultime settimane prima del voto, come sempre è successo a Follonica, il centrosinistra tenta di rimediare il rimediabile: improvvisamente si sistemano strade e marciapiedi, si inaugurano spazi verdi, si tagliano nastri di progetti di cui i cittadini sentono parlare da anni. Tutto nel giro di due mesi».

«Forse il timore di perdere il potere spinge l’Amministrazione a spendere fino all’ultimo centesimo per recuperare il recuperabile. Ma perlomeno il lungomare sarebbe dovuto restare fuori da queste logiche: così, non solo diamo un’immagine sbagliata della nostra città, ma mettiamo in crisi le attività commerciali follonichesi che insistono sul quel viale. Imprese che attendono l’arrivo della bella stagione per lavorare e che magari devono convivere con un cantiere».