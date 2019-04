Diritto allo studio, c’è il bando per ottenere il contributo del Comune. Ecco come fare domanda

GROSSETO – «Diritto allo studio, dal 23 aprile le domande: agevolazioni per le famiglie con figli iscritti alle medie e alle superiori» a farlo sapere il Comune in una nota.

«Tornano le agevolazioni per il diritto allo studio – chiarisce l’Ente – dal 23 aprile e fino al 21 maggio sarà possibile presentare domanda per interventi relativi all’anno scolastico 2019/20. A poterne usufruire le famiglie con figli iscritti alle scuole medie e alle scuole superiori, statali e paritarie».

«Per le domande – conclude la nota – è necessario compilare un modulo disponibile all’ufficio Servizi educativi del Comune in via Saffi 17/c oppure scaricabile dal sito dell’ente all’indirizzo: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/diritto-allo-studio/; in questa stessa pagina web si potranno trovare tutte le informazioni sui requisiti e sulla documentazione da presentare.