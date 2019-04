Caccia al cinghiale, il segugio maremmano Tripoli vince il 47esimo trofeo venatorio Niccolini

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il trofeo Niccolini, prova cinofila in singolo su cinghiale, giunge alla sua Quarantasettesima edizione, scegliendo Punta Ala, nel Comune di Castiglione della Pescaia, come scenario per svolgere le finali 2019.

«La Federcaccia maremmana – spiega il presidente dell’associazione grossetana, Luciano Monaci – orgogliosa della prestigiosa manifestazione di alta cinofilia, sceglie le bellezze di Punta Ala per far conoscere agli otto finalisti le bellezze del territorio e la magica bellezza della nostra stupenda macchia mediterranea. Perfetta l’organizzazione guidata dall’amico esperto cinofilo Gaetano Zambrini e dagli accompagnatori Piero Totti e Marcello Petrilli, con il giudizio dei Giudici Enci, Ente Nazionale Cinofilia Italia, Rober Scotto e Giorgio Rossi. Di buon mattino, nei giorni 14 e 15 Aprile, in territorio libero, cani e canettieri si sono dati appuntamento per svolge le finali del quarantasettesimo Trofeo Niccolini, fiore all’occhiello di Federcaccia e uno dei primi trofei cinofili su cinghiale organizzati in Italia».

«Le finali – prosegue Monaci – si sono svolte nelle aziende faunistiche venatorie di Punta Ala e di Pian D’Alma, concesse gentilmente dalle proprietà, a cui vanno i nostri ringraziamenti e la nostra riconoscenza per la disponibilità e l’attaccamento al nostro territorio di Maremma, da valorizzare e da far conoscere al mondo intero. Le prove di qualificazione si sono svolte nei mesi scorsi in aree recintate, gestite dall’organizzazione di Federcaccia impegnando tantissimi volontari e giudici federali, ai quali va il nostro ringraziamento e stima per il proficuo lavoro svolto. Come succede oramai da alcuni anni, il padrone indiscusso è stato il segugio maremmano, razza canina da poco riconosciuta e oramai alla ribalta per numeri e per la predisposizione dimostrata dalla nostra razza verso il cinghiale, re della Maremma, diffuso su tutto il territorio nazionale, amore e odio per la sua presenza».

«Tutti bravi – conclude Monaci – ma in ogni gara che si rispetti deve essere individuato un vincitore e, per quest’anno, è risultato vincitore del “Quarantasettesimo Trofeo Niccolini” Ultimino Cupini con Tripoli Segugio Maremmano. Le premiazioni e i riconoscimenti saranno consegnati in occasione del Game Fair a Braccagni che si svolgerà nel mese di settembre, dove Federcaccia allestirà il proprio Stand e dove appassionati, cacciatori e cinofili potranno passare una giornata spensierata all’insegna dell’amicizia e nel vivere all’aria aperta».