Amministrative2019 L’Udc sceglie Di Giacinto: «Il suo spirito di servizio è una garanzia»

FOLLONICA – «La candidatura a sindaco di Follonica di Massimo Di Giacinto, per l’esperienza amministrativa e per la personale, è la migliore garanzia possibile di un impegno civico ispirato a quello spirito di servizio che oggi è indispensabile per affrontare i tanti problemi e le attese della città» lo sostiene l’Udc provinciale che a Follonica annuncia di sostenere il candidato del centrodestra.

«Per questo l’Udc provinciale e locale – spiega Gianluigi Ferrara, vicecommissario provinciale vicario Udc e coordinatore della campagna elettorale – sostengono con convinzione Massimo Di Giacinto, che ha saputo raccogliere attorno al suo nome una lista civica e uno schieramento ampio di centrodestra e condividono il suo programma, ispirato a concretezza e alla volontà di migliorare la qualità della vita e le prospettive sociali ed economiche di Follonica anche in nome di una necessaria alternanza di governo».