Amministrative2019 Longo presenta la sua squadra: «Una lista che mette al centro i giovani»

CASTEL DEL PIANO – Verrà presentata sabato 20 aprile, alle 17, con un aperitivo in Piazza Colonna, sotto le Logge, la squadra di Giovanna Longo, candidata sindaco per il comune di Castel del Piano.

«La squadra sarà al completo e si presenterà alla popolazione – afferma la candidata- una squadra di tanti giovani di cui, la gran parte, nuovi a questa esperienza». «Longo – aggiunge il comitato elettorale – è soddisfatta delle scelte perché crede ‘sarà un giusto equilibrio di giovani e meno giovani, per uno scambio proficuo e utile dentro il gruppo: i giovani daranno la spinta, gli adulti metteranno la loro esperienza».

«E’ trascorso poco più di un mese e mezzo dalla decisione di candidarmi come sindaco per l’area di centro sinistra. Questo tempo -sostiene la candidata-, è servito anche ad incontrare le persone che poi hanno dato la loro disponibilità. Credo di essere riuscita a coinvolgere quelle che saranno in grado di sostenere e supportare il programma che stiamo elaborando; le ho incontrate una ad una, abbiamo sviscerato tutti i possibili argomenti capendo, insieme, competenze e disponibilità».

Nel motivare la scelta dei candidati la Longo dice: «Mi sono chiesta cosa potessi fare per il bene di Castel del Piano ed ho pensato ad una squadra composta in larga parte da giovani che sono la forza, hanno un punto di vista necessariamente diverso e hanno loro esigenze, quelle che noi adulti non possiamo vedere o interpretare. I loro timori – continua Longo- mi hanno fatto capire il grande senso di responsabilità che, sicuramente, si tradurrà in operatività, grazie anche alla loro competenza e affidabilità’. La squadra si compone di persone che ‘sono attive nell’associazionismo e nel volontariato, con preparazione specifica in campi diversi. Capacità che – continua la candidata – se dovessero essere eletti, verrebbero spese per la realizzazione del nostro progetto. Rappresentano vari aspetti della società e hanno voglia di mettersi in gioco. Stiamo lavorando all’interno delle linea-guida che ho indicato e condiviso; i componenti della squadra hanno partecipato alla campagna di ascolto e stanno dando il loro contributo, insieme a quello dei cittadini».

«Non siamo una lista contro – spiega ancora Longo – siamo una lista per la costruzione. Non ci interessa attaccare nessuno, rileviamo le criticità esistenti ma riconosciamo anche i progetti utili e importanti che sono stati realizzati in diversi campi. Non condividiamo il percorso dei nostri avversari ma non per questo lo demoliamo. Non abbiamo interesse ad attaccare le loro proposte. Abbiamo due modi diversi di vedere il paese».

«I nomi delle persone dimostreranno la discontinuità -conclude la cadidata- e si capirà che non ho avuto direttive di alcun genere. Si conferma che l’area di riferimento è il centro sinistra, ci sono temi a cui non rinunciamo: inclusione e solidarietà, sviluppo sostenibile, salvaguardia e tutela ambiente, condivisione, partecipazione attiva e sicurezze per i cittadini».