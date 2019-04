Ambito turistico Maremma Toscana sud: primo incontro tra i Comuni. Insediato l’Osservatorio

GROSSETO – Si è insediato ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Grosseto, l’Osservatorio turistico di destinazione dell’Ambito turistico Maremma Toscana sud.

In occasione dell’assemblea sono stati affrontati temi relativi alla programmazione delle attività per l’anno in corso, in particolare la promozione turistica del territorio attraverso la partecipazione a eventi nazionali e internazionali in collaborazione con Seam – Aeroporto Grosseto e l’eventuale organizzazione di ulteriori iniziative promozionali in collaborazione con Toscana Promozione.

Fanno parte dell’Ambito turistico Maremma Toscana sud i seguenti Comuni: Grosseto, Manciano, Pitigliano, Cinigiano, Semproniano, Civitella marittima, Campagnatico, Monte Argentario, Capalbio, Orbetello, Scansano, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Sorano.

Alla riunione era presenti come componenti dell’Otd le Pro Loco di Grosseto, Cinigiano e Catabbio (Semproniano), la Confederazione italiana agricoltori – Turismo Verde, la Fondazione Polo universitario onlus, Confcommercio, Coldiretti – Terra Nostra, Seam-Aeroporto Grosseto, Federalberghi Confesercenti, Confagricoltura-Agriturist, Terme di Saturnia, Confartigianato, Portargentario, Polo museale della Toscana (area sud), Confconsumatori, Parco della Maremma, Cgil – Filcams, Cna, Camera di Commercio, Parco arcipelago toscano, Adiconsum, Adic Toscana, Federconsumatori.