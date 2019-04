Weekend di attività ludico sportive per i piccoli dell’Invicta Grosseto

GROSSETO – Emozione e divertimento formativo per i piccoli 2012 del Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani, che in questo fine settimana si sono cimentati in alcuni impegni ludico sportivi. Sabato mattina, la prova svolta presso il bellissimo campo della Corte degli Ulivi, con la supervisione degli istruttori del Centro Federale della Figc.

Domenica, altro impegno nel raggruppamento che si è tenuto presso il campo sportivo del Sauro ed infine martedi, presso il campo sportivo denominato Maracanà di Porto Santo Stefano, dove è stato veramente bello vedere i piccoli guidati da Aldo e Daniele Acciai nonché dal professor Claudio Bellacchi, giocare l’ultimo raggruppamento della Figc. Prossimo appuntamento, il 25 aprile con inizio alle ore 15, in occasione della partecipazione al torneo Mundialito, organizzato dall’invicta presso il campo sportivo del Sauro.