Volo di due metri: uomo cade dall’albero. Pegaso atterra nel campo sportivo

MANCIANO – Ha fatto un volo di due metri dalla cima dell’albero su cui si trovava finendo rovinosamente a terra. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito questo pomeriggio, in una zona di campagna nel comune di Manciano, cadendo da un olivo.

Sul posto è intervenuto il 118 con una squadra della Misericordia di Manciano che ha soccorso l’uomo. Visto il trauma riportato è stato necessario il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso Pegaso che è atterrato presso il campo sportivo di Manciano. L’uomo, che è stato trasportato presso l’ospedale di Grosseto, non è in pericolo di vita.