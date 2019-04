Vittoria in extremis delle Under 19 della Starfish nel derby con il Grosseto

FOLLONICA – Ultima di campionato di successo per le Under 19 della Pallamano Follonica Starfish allenate da Matteo Pesci in tandem con Marco Spinicci che con una prova maiuscola tengono testa e superano 24-23 il Grosseto che era venuto a Follonica per fare bottino pieno. Locali concentrate, subito in vantaggio di tre reti che le grossetane cercano faticosamente di rimontare e che, con fasi altalenanti, recuperano fino a portarsi avanti di due.



Una serie di contropiedi persi da ambo le squadre creano un momento di confusione di cui le padrone di casa approfittano per recuperare lo svantaggio e riuscire a chiudere il primo tempo sulla parità di 13 reti.

Alla ripresa del gioco le ragazze del capoluogo riprendono possesso del campo riuscendo, grazie anche ad una serie di rigori ottenuti sulla linea dei 6 metri, a portarsi avanti di due reti.

Nelle file del Follonica scendono in campo anche alcune Under 15 per far riposare le titolari e successivamente, con la squadra al completo, il punteggio si riporta in parità sui 23 punti; il pubblico sostiene fino alla fine le due formazioni che, a due secondi dalla fine, con il punteggio ancora in parità, si ritrovano a gestire un rigore in favore della Starfish che, con freddezza e precisione, Benedetta Turchi trasforma nel 24° goal che assegna la vittoria alle padrone di casa.



Grande la felicità per le padrone di casa, ma l’immagine più bella è arrivata al pubblico dall’abbraccio sul campo di tutte le giocatrici con le avversarie e la stretta di mano fra gli allenatori del Follonica e Stefano Chirone coach del Grosseto.

La formazione del Follonica: Turchi 8, Caruso 5, Berti 4, Ricci 2, Fontani 2, Sgarbi 2, Cerretani 1, Asti, Zito, Gabrielli, Burgassi, Fontani Sara 1° portiere, Masini Federica 2° portiere.