Sport e ambiente tra Monterotondo e fiume Ombrone nel tour degli studenti del Fossombroni

GROSSETO – Un tour intenso per gli studenti dell’indirizzo sportivo del Fossombroni, protagonisti di varie attività dalla stretta relazione tra sport e ambiente. Dal tiro al volo, al trekking, passando per le escursioni in bicicletta e l’attività di sup lungo il fiume Ombrone. Gli studenti del Fossomboni hanno potuto così apprendere la valenza dell’attività fisica, unita alla bellezza paesaggistica del nostro territorio, in un ambiente da apprezzare e salvaguardare.

I ragazzi sono stati protagonisti del tour in bicicletta, che li ha portati da Follonica a Piombino, ma hanno svolto anche attività di trekking al parco delle Biancane, mentre a Monterotondo hanno provato la disciplina del tiro a volo, in una sessione organizzata dalla federazione sportiva e coordinata da Bruno Borsalino. Per quanto riguarda il sup, invece, gli studenti del Fossombroni hanno svolto questa particolare disciplina sportiva sul fiume Ombrone. Sotto la guida dell’associazione Terramare, i ragazzi hanno appreso anche le manovre di salvataggio che devono essere eseguite in situazioni di pericolo. Un modulo, quello realizzato dal Fossomboni approfittando delle bellezze naturali del nostro territorio, molto apprezzato dagli studenti.