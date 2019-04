Sicurezza stradale, al via i lavori sulla provinciale. Lega: «Risposta importante per i cittadini»

SEGGIANO – “Una risposta importante attesa da tempo dai seggianesi e dagli abitanti di Pescina”. Così la Lega, attraverso il segretario provinciale Andrea Ulmi ed il segretario della sezione Amiata Luca Salvadori, commentano i lavori che la Provincia sta effettuando sulla strada provinciale 106 nei pressi di Pescina, nel comune di Seggiano.

“Ringraziamo il presidente Vivarelli Colonna e il consigliere Marco Biagioni – commenta la Lega- per aver saputo dare risposta a territori montani che, spesso, non hanno infrastrutture adeguate. Per questo una strada sicura e ben tenuta diventa fondamentale, anche per ridurre le distanze temporali dai centri principali”.

La Lega, che ha visto la presenza a Seggiano dell’assessore ai lavori pubblici di Grosseto Riccardo Megale, ci tiene anche a ringraziare chi si è impegnato per far sì che questa opera sia portata a compimento. “Attraverso Gilberto Alviani, attuale candidato Sindaco di seggiano – spiegano Ulmi e Salvadori- e con il vicepresidente Luca Grisanti ci siamo battuti per arrivare a questo obiettivo ed oggi ci siamo arrivati. Di questo ci fa piacere”. Dopo la stabilizzazione a cemento del fondo stradale, adesso, sulla strada provinciale 106, sono in corso i lavori di bitumazione.