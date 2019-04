Scontro tra auto e moto: giovane di 20 anni finisce in ospedale

ROSELLE – Un giovane di 20 anni è stato trasferito in ospedale ieri sera, poco dopo le 21. Il ragazzo, di origine straniera, si trovava in sella alla propria moto, ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada dei Laghi, vicino a Roselle, nel comune di Grosseto.

La moto, per cause in corso di accertamento, si è infatti scontrata con un’auto. Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso il giovane motociclista, e i Carabinieri per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.