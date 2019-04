Il punto impresa digitale della Camera di commercio compie un anno. In arrivo nuovi seminari

GROSSETO – Ha compiuto un anno il Punto Impresa digitale (PID) nato in Camera di Commercio per favorire la diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle imprese di tutti i settori economici. Il PID, che fa parte di una rete camerale, fornisce un pacchetto di servizi, molti dei quali gratuiti: CNS e firma digitale, SPID – sistema pubblico di identità digitale, carte cronotachigrafiche, fatturazione elettronica, libri digitali, cassetto digitale dell’imprenditore, seminari e corsi di formazione. Nella sua attività l’ufficio si avvale dei Digital Promoter, professionalità emergenti specializzate messe a disposizione dalle Camere di Commercio per le imprese.

I numeri: sono 2300 le imprese che hanno aderito al cassetto digitale dell’imprenditore, e sono stati rilasciati 120 SPID; più di 200 imprese hanno partecipato a un processo di autovalutazione sul loro grado di digitalizzazione, e di queste molte hanno usufruito del servizio di affiancamento e orientamento all’impresa 4.0 da parte dei digital promoter; sono stati organizzati 10 eventi formativi su Marketing digitale e su tematiche Impresa 4.0.

Stefano Facchi, Responsabile Ufficio PID, spiega: “Il progetto del PID è un passo in avanti verso la modernizzazione e l’efficienza delle imprese che, oggi più che mai, non possono prescindere dalla digitalizzazione, diventata anche sinonimo di competitività. In ogni campo si registra una iniziale riluttanza all’innovazione, ma solo perché si conoscono poco gli strumenti messi a disposizione per poter migliorare e rendere più produttiva la propria attività. Il PID, che si rivolge alle imprese di qualunque dimensione e settore economico, viene percepito sempre di più come un punto di riferimento importante per accompagnarle nella trasformazione digitale”.

Le prossime iniziative

Nel mese di maggio saranno proposti 6 workshop, 3 a Grosseto e 3 a Livorno, che avranno come argomenti l’uso del sito web e dei social media per la comunicazione e il marketing digitale, le tematiche relative all’innovazione, l’automazione e semplificazione dei processi aziendali.

Gli workshop seguiranno il seguente calendario:

sede camerale di Livorno ore 14

7 maggio: Gestionali ed automazione del lavoro

14 maggio: Analytics e Google ads

21 maggio: Identità grafica, foto e video

sede camerale di Grosseto ore 15

9 maggio: Come aprire una pagina aziendale di Facebook e sfruttarne le potenzialità

16 maggio: Come aprire una pagina aziendale di Instagram e sfruttarne le potenzialità

23 maggio: Sportello consulenza personalizzata: un esperto di marketing digitale risponde alle domande delle aziende

Chi gestisce gli workshop: sono i Digital Promoter del Punto Impresa Digitale, Matteo Lupetti per Livorno e Elena Crocetti per Grosseto ad organizzare e gestire gli workshop. Per info si può scrivere a lupetti@lg.camcom.it e a crocetti@lg.camcom.it

Il bando

La Giunta della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha varato un bando per l’erogazione di contributi digitali a favore delle piccole e medie imprese del territorio.

Con il bando, si vuole promuovere l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzate sulle nuove competenze e tecnologie, in attuazione del Piano nazionale Impresa 4.0.

Le imprese hanno tempo fino al 30 settembre 2019, salvo esaurimento delle risorse, per fare domanda. Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza o formazione e l’acquisto di beni e servizi strumentali. Il contributo massimo che un’impresa può ottenere è di 7mila euro. Le risorse complessive stanziate ammontano a oltre 136.000 euro. Il bando e la modulistica sono pubblicati sul sito camerale www.lg.camcom.it nella sezione “bandi per contributi alle imprese”.

A chi chiedere informazioni?

PID – Punto Impresa Digitale

Sede di Livorno: Matteo Lupetti , 0586 231303, lupetti@lg.camcom.it

Sede di Grosseto: Elena Crocetti , 0564 430204, crocetti@lg.camcom.it

Per chiarimenti e informazioni sull’istruttoria delle domande del Bando si può scrivere a promozione@lg.camcom.it.