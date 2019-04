Contributi digitali per le imprese sino al 70%. Ecco il bando

GROSSETO – Presso Ascom Confcommercio è attivo lo Sportello per l’Innovazione Spin di Grosseto, presidio territoriale della rete EDI Confcommercio. Ascom comunica che è stato pubblicato il bando “Disciplinare per l’erogazione di contributi digitali I4.0 – Anno 2019” della Camera di Commercio Maremma e Tirreno. Il contributo è a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili.

La scadenza per presentare le domande è fissata al al 30 settembre 2019, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

Nello specifico, sono ammissibili le spese per servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie 4.0 e per l’acquisto di beni e servizi strumentali, nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti.

Le imprese interessate possono contattare lo Sportello per l’Innovazione Confcommercio Grosseto, a disposizione per le consulenze e per la presentazione dei progetti, nonché per offrire tutti i servizi di supporto alla digitalizzazione degli associati.

“Con il nostro sportello territoriale della rete Edi – Ecosistema Digitale per l’Innovazione, e con le professionalità messe in campo, siamo pronti per facilitare le aziende locali nella trasformazione digitale – spiegano da Confcommercio Grosseto – e per accompagnarle nel percorso di innovazione che vorranno affrontare, dall’identificazione di una idea di progetto alla sua realizzazione concreta, attraverso anche il reperimento di risorse economiche, come gli attesi contributi digitali di I 4.0”.

Per informazioni e per fissare un appuntamento, contattare il numero 0564.470111, oppure scrivere a finanza.agevolata@confcommerciogrosseto.it.