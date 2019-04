Bolletta dell’acqua più leggera grazie al contributo del Comune: c’è il bando. Ecco come partecipare

MAGLIANO IN TOSCANA – «Pubblicato il bando per la concessione del bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2019» a farlo sapere il Comune.

«La domanda – informa l’Ente – potrà essere presentata solo per le utenze domestico residenti dirette o indirette (condominiali) da soggetti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 8.380,35 euro, elevabile fino a 20mila euro in presenza di determinate condizioni. Le domande di partecipazione, compilate su appositi modelli e complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il giorno 24 MAGGIO 2019 (farà fede unicamente la data di arrivo al Protocollo)».

«Chiunque interessato – conclude la nota – potrà richiedere informazioni, ritirare copia del bando e/o del modello di domanda rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali del comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì in orario 9.00-12.00; il martedì ed il giovedì anche dalle 16.00 alle 17.00. Telefono 0564/593440 oppure 59343»1.

Tutta la documentazione potrà altresì essere consultata e/o scaricata dal sito internet: www.comune.maglianointoscana.gr.it alla sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.