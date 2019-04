Amministrative2019 Torna “a spasso con il candidato”: incontro con Maestrini al Puntone

SCARLINO – Sabato 20 aprile, dalle ore 10, il candidato sindaco della Lista civica PensiAmo Scarlino, Roberto Maestrini, sarà al Puntone per una passeggiata in cui incontrerà i residenti della frazione. La partenza sarà da piazza Dani.

“È il terzo appuntamento con A spasso con il candidato – spiega Roberto Maestrini – la passeggiata per le strade e per le piazze del capoluogo e delle frazioni. Un’occasione per attraversare insieme il nostro territorio con lo sguardo rivolto in avanti. Rivolto a quel futuro che abbiamo tracciato nel nostro programma. Ma non solo. Le passeggiate sono anche l’opportunità per i cittadini che lo vorranno di essere ascoltati, fare proposte e dare suggerimenti. Ma anche di presentare criticità e problemi da risolvere”.

“Proprio l’ascolto – conclude il candidato – sarà uno dei punti cardine della nostra amministrazione. Sabato 20 aprile dalle ore 10 sarò, con la mia squadra, al Puntone, e partiremo da Piazza Dani per poi recarci nell’abitato, verso la Marina e a Portiglioni. L’auspicio è di ascoltare la voce, le proposte e le richieste, di tanti residenti”.