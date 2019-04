Amministrative2019 Forza Italia sostiene Borrelli: «In lista anche nostri candidati»

MASSA MARITTIMA – «Massa Marittima: pieno sostegno al candidato sindaco di Massa Comune, Fiorenzo Borelli, nella sua lista ci saranno anche esponenti di Forza Italia» a farlo sapere il coordinamento provinciale Forza Italia in una nota.

«Il coordinamento provinciale di Forza Italia – sottolinea la nota – ribadisce il proprio sostegno per le amministrative di Massa Marittima alla lista civica Massa Comune e al suo candidato sindaco, Fiorenzo Borelli. La compagine azzurra entrerà a far parte della lista dei candidati con alcuni suoi esponenti: Forza Italia appoggia Borelli e con lui e la sua civica sta condividendo il programma che presto sarà presentato alla città del Balestro».

«Nonostante ci siano voci contrastanti – conclude il coordinamento – gli azzurri sottolineano come la scelta di correre con Massa Comune sia la migliore possibile, nella piena convinzione che Massa Marittima abbia necessità di un cambiamento profondo dopo decenni di amministrazioni di centrosinistra. Un partito deve saper riconoscere un ottimo candidato sindaco, proprio come Forza Italia ha fatto per Borelli: a lui vanno la stima e la fiducia degli azzurri sia a livello locale che provinciale. Anche Massa Marittima, come tanti altri Comuni della Maremma, avrà tra poche settimane la possibilità di cambiare e di scegliere un sindaco preparato che lavorerà per il bene della sua comunità».